Basket – La Virtus sprofonda in casa contro Napoli

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Virtus Segafredo Bologna

Una Virtus Bologna a tratti imbarazzante questa sera alla Segafredo Arena. Una Virtus capace di sprofondare sul -24 contro una squadra ultima in classifica e fischi (copiosi) che hanno incominciato a piovere dalle tribune. L'atteggiamento degli uomini di Sergio Scariolo è stato pessimo fin dall'avvio. Poca energia difensiva, mira completamente sballata sia dalla lunga che dalla media distanza e l'ormai cronica difficoltà sotto le plance. Napoli dal canto suo ha meritato pienamente i due punti, giocando concentrata sin dal primo minuto e tirando bene dalla linea dei tre punti. L'unico giocatore da salvare in questa amara vigilia pasquale è stato(come sempre) il capitano Marco Belinelli (23 punti) l'unico a provarci fino alla fine. Per gli altri più o meno lo stesso copione che abbiamo letto e riletto nell'ultimo mese e mezzo senza nessun tipo di acuto e, almeno all'apparenza, senza nessuna voglia di provarci (Lundberg 1 punto). Va bene le assenze, va bene che a meno di cataclismi il primo posto in classifica dovrebbe essere blindato, ma questi spettacoli indecorosi davanti al proprio pubblico non sono certo ammissibili, e il pensiero di giocare un'altra partita (inutile) contro Milano fra pochi giorni fa già venire i brividi lungo la schiena. Napoli sbanca Bologna 89 a 81.