Basket – La Virtus perde a Trieste 80 a 78

In maniera alquanto inaspettata la Virtus Segafredo Bologna cade sul campo della Pallacanestro Trieste dopo una partita combattutta fino all'ultimo tiro, con Belinelli che a un secondo dalla fine ha mancato il canestro partita. Per le Vu Nere, prive di Jaiteh, Teodosic, Hackett, Pajola e Cordinier, soliti problemi sotto canestro con i giuliani che nel secondo e terzo quarto hanno dominato sotto le plance. Bologna tutto sommato era anche partita bene arrivando a +12 a metà del secondo quarto. Trieste grazie alle triple di Campogrande e la fisicità di Terry (e svariati assist dell'ex Ruzzier) ha ricucito lo svantaggio riuscendo a chiudere il primo tempo sul 45 pari. Nel terzo quarto i biancorossi hanno allungato fino al +5, con una Virtus che ha sbagliato alcuni canestri facili con Mickey e Lundberg. L'ultimo quarto si è giocato punto a punto, con le Vu Nere in vantaggio di un punto a 50'' dal termine. Una schiacciata di Terry e un canestro dall'angolo di Corey Davis hanno riportato davanti i suoi con la Virtus che ha mandato sul ferro la tripla della possibile vittoria. Trieste batte la Virtus Bologna 80 a 78.