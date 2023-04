Basket – La Virtus batte Trento 96 a 80

Con l'Eurolega che ha calato il sipario in casa Virtus Segafredo Bologna (arrivederci al prossimo anno?), i bianconeri allenati da coach Sergio Scariolo, dopo la buona prova con Milano, hanno finalmente mostrato la loro faccia migliore anche in campionato. La resistenza di Trento è durata poco, anzi pochissimo, i ragazzi di Lele Molin sono stati letteralmente stritolati dalla morsa virtussina sin dalle prime battute della gara, con i bianconeri che hanno chiuso un primo tempo senza storia (49-31), grazie soprattutto ad un Semi Ojeleye perfetto dalla lunga distanza (13 punti fino a quel momento) e un Jordan Mickey finalmente decisivo sia in attacco che in difesa. A metà del primo quarto si sono rivisti in campo sia Milos Teodosic che Alessandro Pajola dopo più di un mese di assenza. Per loro è stato un ritorno propedeutico per rimettere benzina nelle gambe in vista della volata playoff.