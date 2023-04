Basket – La Virtus batte Sassari 86 a 69

Vittoria importante per la Virtus Segafredo Bologna per mantenere la testa della classifica, arrivata contro un Banco di Sardegna Sassari che per più di 25 minuti ha fatto sudare le proverbiali sette camice ai bianconeri.

Dopo un primo quarto giocato con grande energia da parte di Bologna, terminato con i bianconeri in vantaggio di 10 punti (22-12), nel secondo quarto in casa Virtus si è spenta letteralmente la luce con la Dinamo che, dopo aver aggiustato la mira dall'arco, è riuscita a mettere il naso avanti sul 27 a 26. La gara si è poi mantenuta sul filo dell'equilibrio con i sardi che hanno chiuso il primo tempo avanti di un punto (38-39). Nel terzo quarto la partita si è mantenuta punto a punto, seguendo lo stesso identico copione della parte finale del primo tempo. La svolta è però arrivata a cavallo fra il terzo e ultimo quarto, quando Bologna grazie ad un micidiale parziale da 18-0 è volata sul +19 (69-53). Il break si è poi rivelato decisivo nel prosieguo della partita per portare a casa due punti fondamentali che mantengono la Virtus a +2 su Milano. Sugli scudi Toko Shengelia (18 punti per lui), così come Hackett e Belinelli che hanno tenuto a galla la squadra nel momento di maggior difficoltà. Da segnalare anche l'ottima prova da parte di Jordan Mickey, autore di 14 punti conditi da 8 rimbalzi. La Virtus batte Sassari 86 a 69.