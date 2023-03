Basket – La Virtus batte Pesaro 88 a 76

La resistenza di Pesaro sul parquet della Segafredo Arena dura solamente un tempo (45-42). La formazione allenata da coach Repesa si è dovuta inchinare allo strapotere fisico della Virtus Bologna, capace nel secondo tempo di allungare fino al +20 (84 a 64) grazie soprattutto ad una prova difensiva corale che ha lasciato solamente le briciole all'attacco della Carpegna Prosciutto. Da rimarcare la solidissima prova di Kyle Weems (17 punti), Daniel Hackett (13 punti) e Iffe Lundberg (11 punti per lui) capace di creare l'allungo decisivo a metà del terzo quarto, allungo che ha di fatto indirizzato la partita a favore degli uomini di Sergio Scariolo. Vittoria dunque importante quella della Segafredo, vittoria che le permette di mantenere sempre di più (vista la sconfitta di Milano a Brescia) la testa della classifica di Serie A, nonostante le numerose (solite) assenze eccellenti (Teodosic, Pajola, Jaiteh e Cordinier) seduti in prima fila sotto al canestro. Ora per la Virtus si prosepetta un impegnativo (se non quasi proibitivo) back to back di Eurolega contro Maccabi Tel Aviv ed Efes Istanbul. La Virtus batte Pesaro 88 a 76.