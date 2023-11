Basket – La Fortitudo batte Piacenza 94 a 92

La Fortitudo batte anche l'Assigeco Piacenza e fa 7/7 in campionato andando così a consolidare il primato in classifica portandosi a due vittorie di vantaggio sulle inseguitrici Verona e Forlì. Per la prima volta in questa stagione la Effe ha dovuto sudare più del previsto per avere la meglio nei confronti di una Piacenza mai doma (alla quarta sconfitta consecutiva), che ha sbagliato con Sabatini il tiro della possibile vittoria proprio sul filo di lana. Per i biancoblù sugli scudi Pietro Aradori autore di 26 punti, con un ottimo 8/11 da tre. Solidissima anche la prova di Deshawn Freeman che mette a referto 21 punti (9/12), così come Ogden (19 punti per lui).