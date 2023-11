Nona vittoria in campionato per i ragazzi di Attlio Caja

Dopo la batosta rimediata appena 72 ore fa contro Udine, la Fortitudo Bologna si rifà alla grande andando a sbancare il difficile parquet di Cividale del Friuli e portando così a casa due punti preziosi per consolidare la testa della classifica di Serie A2 girone Rosso. I biancoblù allenati da Attilio Caja hanno dovuto sudare le proverbiali sette camice per avere la meglio nei confronti di una formazione (quella friulana) che ci ha provato fino alla fine. Per la Fortitudo sugli scudi un Pietro Aradori determinante capace di mettere a referto la bellezza di 30 punti (9/14, 3/9) e i liberi della vittoria, così come un Deshawn Freeman (per lui 14) che è andato a referto nei momenti cruciali della gara. Una partita dunque sofferta ma vinta (all'ultimo respiro), che regala sempre più consapevolezza ad una squadra saldamente al comando.