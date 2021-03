Barrow show – Il secondo più giovane in A in una statistica

Musa Barrow è stato tra i protagonisti della sfida tra Bologna e Sampdoria. L’attaccante rossoblù, infatti, ha segnato il gol dell’1-0 e ha fornito l’assist del raddoppio rossoblù per Svanberg. Barrow non segnava al Dall’Ara dall’ottobre 2020.

Per il gambiano è la seconda volta che riesce a trovare un gol e un assist in un singolo match di Serie A tra le mura amiche, la prima fu lo scorso luglio contro il Lecce. Barrow grazie a questa sua doppia partecipazione nelle marcature di ieri è il secondo giocatore più giovane ad aver preso parte ad almeno 11 gol (sei reti, cinque assist) in questo campionato. Musa si trova dietro all’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic che ha realizzato 12 gol e un passaggio vincente per un totale di 13.

Fonte: TMW