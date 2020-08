Barrow Mvp di giugno e luglio

Non c’è stato molto da discutere sul premio di mvp assegnato dai tifosi del Bologna ai giocatori rossoblù.

Gli ultimi due mesi di campionato hanno sancito l’esplosione di Musa Barrow, che è risultato il più votato per i mesi di giugno e luglio

‘Musa Barrow è l’MVP rossoblù dei mesi di giugno e luglio in base alle vostre votazioni – comunica il Bologna – Le prestazioni dell’attaccante nelle gare In questa ultima fase di campionato gli sono valse la vittoria. Musa è stato premiato con una speciale targa in oro personalizzata’.