Barrow, media gol impressionante: è sulla scia di Baggio

Un acquisto azzeccato se ce n’è uno. Musa Barrow ha incantato e conquistato Bologna.

L’edizione odierna del Resto del Carlino riporta i dati Opta sul campionato, e Musa è vicino a una istituzione come Baggio. Il Divin Codino fece un gol ogni 105 minuti nell’era dei tre punti, Musa con le nove marcature in 1.466 minuti è a quota un gol ogni 150. Per quanto riguarda le altre statistiche, nonostante il calo finale, si conferma l’utilità di Orsolini, tra i primi venti per occasioni create (55) e i suoi 8 gol e 6 assist hanno portato in dote al Bologna 12 punti. Bologna offensivo, alla Mihajlovic, nono per tiri verso la porta (555) ma solo dodicesimo per tiri nello specchio (168). Come dire, serve un po’ di precisione in più.