Barrow e Orsolini verso il recupero, Soriano da valutare

Con tutte le precauzioni del caso, Riccardo Orsolini e Musa Barrow dovrebbero recuperare per sabato.

I due attaccanti rossoblù, usciti acciaccati dall’Olimpico, dovrebbero smaltire i loro problemi fisici. Musa Barrow ieri è riuscito a correre con gli scarpini, la risposta del piede dopo il pestone di Bruno Peres è buona. Verrà preservato da eventuali contrasti in partitella ma dovrebbe essere arruolabile sabato. Stesso discorso per Orsolini, la sua ferita sarà protetta questa settimana ma sabato ci sarà. Da valutare invece Soriano, che ha rimediato una botta alla coscia in uno scontro fortuito con Denswil. Sarà monitorato giorno per giorno, ieri per lui palestra.