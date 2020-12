Barrow: “Chiedo scusa a compagni e tifosi”

Al termine della partita contro lo Spezia, pareggiata 2-2, Musa Barrow attraverso il suo profilo Instagram ha voluto chiedere scusa a tutti i tifosi rossoblù per il rigore fallito nel finale. Ecco le sue parole:

“Voglio chiedere scusa ai miei compagni di squadra e anche ai tifosi perché avrei dovuto fare di meglio. Ci meritiamo di più ma continuiamo a lavorare insieme per dare il massimo per questa squadra. Mai mollare . WE ARE ONE. FORZA BOLOGNA SEMPRE”.