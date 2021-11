Bardi: “Penso prima al bene della squadra, poi a me. Skorupski? Bel rapporto”

Dall'inviato a Casteldebole, Davide Gerosa

"Mi trovo bene come con lui come con tutto il gruppo portieri perché siamo molto affiatati. Tutti siamo a disposizione e pensiamo al bene del Bologna".

"Il mio è lo stesso della squadra. Penso ad allenarmi bene per il bene del gruppo, ma anche per farmi trovare pronto in caso di necessità. Gli interessi personali vanno messi in secondo piano".