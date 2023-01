Barcellona-Virtus, dove vederla

Le coordinate per seguire la partita

Redazione TuttoBolognaWeb

Grande palcoscenico questa sera per la Virtus. Le V nere di Scariolo, che vengono dalla preziosa vittoria sul Fenerbahce ma anche dalla sconfitta in campionato contro l'Olimpia, saranno di scena a Barcellona per una difficilissima trasferta europea.

I catalani sono tra i favoriti della competizione mentre la Virtus insegue ad una partita di distanza l'ottavo posto che vorrebbe dire playoff. Con Hackett e Cordinier ai box, ma con un Polonara che sembra avvicinarsi sul mercato, la V cercherà un colpo quasi impossibile per non perdere terreno in classifica.

Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Arena, in streaming su Sky Go e Now Tv. Mentre Eleven Sports è l'altra piattaforma streaming che offre la diretta del match.

Diretta radio su Nettuno Bologna Uno con radiocronaca di Dario Ronzulli.