Baraldi: “Mentalità delle grandi occasioni, ma Bursa è un avversario difficile”

Luca Baraldi , a.d. della Virtus Bologna , presente ieri a Palazzo d’Accursio dove la Virtus femminile è stata premiata per aver raggiunto la finale scudetto, ha parlato della finale di Eurocup di domani sera contro Bursaspor .

“La macchina organizzativa ha viaggiato a gonfie vele ora tocca a quelli sul parquet dimostrare di essere pronti. In questi ultimi giorni ho seguito la squadra più da vicino, ho visto facce determinate a ottenere il risultato. Tutti i giocatori a Valencia mi hanno detto "Non abbiamo ancora fatto niente manca ancora una partita". Abbiamo la testa giusta per capire che si tratta di un appuntamento veramente importante e che ci proietta verso uno degli obiettivi che il nostro presidente ci aveva dato 5 anni fa”.