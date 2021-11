Baraldi: “A Zanetti il 99% della Virtus. Vogliamo vincere molto”

“La nomina di Massimo Zanetti a presidente è forse il passo più importante da quando ha deciso di investire nella Virtus. È stata una scelta anche etica perché vogliamo diventare un modello di gestione societaria, non utilizziamo scorciatoie ma siamo trasparenti. Segafredo Zanetti è passata al 99.49% delle quote, la Fondazione Virtus ora ha lo 0,50% mentre il restante 0,01% sono due azioni possedute da Claudio e Fabio Sabatini. Per tre anni staremo nell'attuale impianto poi c'è già un progetto dell' architetto Cucinella per la nuova Segafredo Arena dalla stagione 20225-2026”.