Banchi: “Iniziamo con entusiasmo e vogliamo dare un’impronta vincente sin da subito”

Le parole del coach della Virtus in conferenza stampa

“Archiviato con soddisfazione il weekend di Brescia culminato con la conquista della Supercoppa italiana ci tuffiamo nella gara d’esordio in campionato con entusiasmo ed un forte desiderio di dare immediatamente un’impronta vincente al nostro percorso. Siamo reduci da una settimana intensa di lavoro durante la quale abbiamo cercato di omogeneizzare la nostra condizione fisica e tecnica, approfondire la conoscenza reciproca e focalizzato la nostra attenzione su dettagli che potrebbero rivelarsi decisivi nell’affrontare una squadra agguerrita e talentuosa come Scafati. La guida esperta di coach Pino Sacripanti, le potenzialità dell’organico dove spiccano giocatori esperti come Logan, Robinson ed Alessandro Gentile, il desiderio soprattutto dei nuovi arrivati di ben figurare fin da subito difronte al proprio pubblico sempre numeroso e caloroso rappresentano fattori che ci obbligheranno ad approcciare la gara con la consapevolezza che nel nostro campionato dovremo proporci ogni sera con un basket combattivo, ben organizzato e consistente”