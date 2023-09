Banchi: “Ho detto subito di sì alla Virtus. Scariolo?….”

"E' stato il settembre più strano ed euforico della mia vita, fra il fantastico mondiale disputato con la Lettonia e questa chiamata della Virtus. Non ho esitato solamente un secondo nell' accettare questa offerta. Essere qui alla Porelli e vedere queste foto mi fa venire i brividi. La squadra mi sembra già in traiettoria per trovare una sua identità, ora si tratta di renderla compatibile con il mio stile e di inserire i reduci della Nazionale. E poi ci sarà già un esame importante come la Supercoppa di sabato prossimo, prima di entrare nel tritacarne della stagione regolare. Il roster? L'organico è profondo, così come è nello stile delle squadre che affrontano competizioni come l'Eurolega. Lundberg? Sarà con noi fin dall'allenamento e poi si cercherà di capire se ci saranno i margini perchè lui venga gratificato, ma questa decisione la deve prendere sia lo staff che il club. Ho parlato con Marco Belinelli, mi è sembrato giusto parlare prima con il capitano e poi ci sarà tempo per parlare con tutti. Scariolo? E' un amico e lo considero un grandissimo allenatore e un vincente per natura".