Balestrazzi (ParmaTv): “Ecco chi ci sarà nel Parma. Bologna? Dal centrocampo in su è da Europa”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Marco Balestrazzi di ParmaTv ha analizzato il momento del Parma, parlando sia del mercato dei ducali che della partita di domenica contro il Bologna. Ecco le sue parole:

“Il mercato del Parma è stato movimentato, ha cambiato tanto e ci sono state molte trattative. Non è arrivato però quello che chiedeva D’Aversa. Non credo che contro il Bologna ci sarà ancora la squadra rivoluzionata dal mercato, si vedrà un Parma ancora simile alle ultime uscite. Si è puntato tanto sull’attacco perchè i ducali sono il peggior attacco del campionato, anche se sono arrivati due difensori come Bani e Conti. Il campionato del Parma si deciderà nelle prossime 4 partite, se facesse meno di 6 punti potrebbe pensare già all’anno prossimo. Perdere contro i rossoblù sarebbe un disastro, anche se il Bologna difficilmente rischierà la retrocessione. Dal centrocampo in su ha tantissima qualità, anche se manca un centravanti.