Baldursson, dall’Under 21 alla Nazionale maggiore

Come riporta il sito ufficiale del Bologna: “Ottanta minuti in campo ieri sera per Andri Baldursson con la sua Islanda Under 21 nella sfida contro l’Irlanda vinta 2-1. Al termine dell’incontro il giovane centrocampista rossoblù ha lasciato il ritiro dell’Under21 per rispondere alla convocazione della Nazionale maggiore per la gara contro l’Inghilterra in programma mercoledì 18 novembre alle 20.45 al Wembley Stadium di Londra”. Intanto la squadra riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio con una seduta di lavoro a porte chiuse.