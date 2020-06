Baccolini: “Miha-Bologna coppia vincente. Skov Olsen è un enigma”

Mihajlovic

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Luca Baccolini, giornalista di Repubblica, ha parlato del Bologna e del suo futuro match con la Juventus. Baccolini ha analizzato la sconfitta in Coppa Italia della Juve e valutato la situazione in casa rossoblu a pochi giorni dal grande ritorno in campo per la seconda parte della Serie A. Ecco le sue parole.

“La notizia di Mihajlovic è perfetta per il Bologna. Mettere radici con un allenatore è l’inizio di un percorso importante insieme. A Bologna solo i più grandi hanno avuto una storia così lunga in panchina. D’altro canto in Serie A nessun allenatore ha un contratto lungo come Sinisa. Fa piacere pensare che possa essere lui a portare il Bologna nel nuovo stadio, sia per il tipo di allenatore che soprattutto per l’uomo”.