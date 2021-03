Baccolini: “Uno tra Tomiyasu, Svanberg e Orsolini verrà ceduto. Mihajlovic? Resterà”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Luca Baccolini che ha fatto il punto sulla stagione del Bologna a dieci giornate dalla fine. Ecco il suo commento:

“Il Bologna rispetto lo scorso campionato ha 3 punti in meno e quindi è tutto ancora in discussione. Per il finale di campionato i rossoblù dovrebbero ripetere l’exploit di due anni fa in modo da arrivare intorno ai 50 punti. L’anno scorso, invece, la squadra finì in calando ma fece il record di punti nell’era Saputo e quindi qualcosa da salvare c’era. Arrivare intorno ai 50 punti sarebbe un segnale di crescita, ci sono le basi per un finale sereno”.