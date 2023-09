Atlante è Officiale Supplier del Bologna Fc 1909

“Lo sport fa parte del DNA di Atlante. Riteniamo che l’alimentazione e il movimento siano un binomio fondamentale per seguire uno stile di vita sano e il nostro impegno è lanciare prodotti che consentano di creare e mantenere una dieta bilanciata semplice e gustosa. Storicamente il nostro dipartimento di Research & Development ha sempre avuto un forte focus sullo sviluppo di prodotti equilibrati e dai valori nutrizionali validi. Negli ultimi anni ci siamo dedicati con passione alla nostra linea di prodotti alto proteici GFF – Go For Fit, pensati apposta per i consumatori sportivi o attenti a condurre uno stile di vita bilanciato.”