Atalanta-Bologna: terapie per due giocatori rossoblu

Alla vigilia del match contro l’Atalanta, il Bologna continua a correre e si prepara al meglio per quella che è da considerarsi come la trasferta più insidiosa del campionato.

La rosa rossoblu tuttavia non può considerarsi completa, pesano infatti le assenze di due pedine fondamentali nello scacchiere di Mihaijlovic. Stiamo parlando di Mattia Bani e Jerdy Schouten, per i due ancora terapie personali, ma mentre per il primo la stagione è finita, per il secondo si potrebbe pensare ad un recupero per le ultime due giornate. A Bergamo sarà assente anche Dijks squalificato, ma Mihajlovic dovrebbe riproporre nell’undici titolare tre pedine tenute a riposo a Milano: Palacio, Medel e Barrow.