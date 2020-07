Atalanta-Bologna: per i nerazzurri possibile turnover

Con la qualificazione in Champions in tasca e il Psg alla porta, l’Atalanta si prepara alla partita contro il Bologna, match che sulla carta ha ormai poco da dire dal punto di vista delle ambizioni di entrambe le squadre.

Dal punto di vista tattico è quindi lecito aspettarsi la presenza di diversi cambi nella formazione neroazzurra.

Gasperini farà riposare diversi dei suoi titolarissimi per dar spazio a forze fresche: da Caldara a De Roon passando per Castagne e Muriel in avanti, sono questi i nomi più caldi per quella che si prospetta essere come una delle partite più interessanti della prossima giornata di Serie A.

Fonte: SkySport