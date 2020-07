Atalanta-Bologna, Mihajlovic: “Ringrazio i tifosi. Società? Nessuna crepa” “

“Voglio fare chiarezza su alcuni concetti. Non ci sono problemi tra me e la società per la prossima stagione: naturalmente tutti vorremmo determinate cose dal mercato, ma io accetto i piani del Bologna. In Serie A ci sono 7 squadre superiori alle altre, a cui si aggiungono un paio di club sotto di noi che vogliono rientrare in Europa: il nostro obiettivo deve essere sempre quello di migliorarci. Vogliamo rendere la squadra più competitiva, non essere all’altezza di Napoli, Milan e Roma. Vogliamo crescere e migliorare la classifica, sperando in futuro di poter arrivare in Europa. Ma serve tempo”.

