Ibrahima Mbaye (Bologna)Nicola Sansone (Bologna) ; February 27; 2021 - Football : Italian championship 2020 2021 ; 24°Day ; match between Bologna 2-0 Lazio at Renato Dall Ara Stadium ; Bologna, Italy; ;( photo by aicfoto)(ITALY) [0855]

Dopo il pareggio amaro contro la Roma, l'Atalanta stasera ha una gara fondamentale in chiave quarto posto. Squalificato Gosens, Gasperini opta per la difesa a quattro con Toloi, Romero, Palomino e Djimsiti. In mezzo al campo riposa DeRoon, titolari Pessina e Freuler. Dietro Zapata, unica punta, il terzetto formato da Malinovskyi, Pasalic e Muriel. In caso di 3-4-1-2, dentro Mahele largo a sinistra, Toloi a tutta fascia a destra e scivolerà in panchina Pasalic.