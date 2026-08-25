Le informazioni per seguire il Bologna a Bergamo

Redazione TuttoBolognaWeb

L’Atalanta BC comunica, in relazione ad Atalanta-Bologna della 2° giornata in programma lunedì alle 20:45 alla New Balance Arena, che domani alle 10 aprirà la vendita del Settore Ospiti (1304 posti) al costo di 24€ (ridotto Under16 18€) nei punti Vivaticket oppure online qui.

Attenzione: i residenti nella regione Emilia Romagna potranno acquistare biglietti esclusivamente nel Settore Ospiti e solo in possesso di fidelity card del BFC.

Atalanta BC v US Sassuolo - Serie A 2026/27

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