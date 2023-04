Atalanta-Bologna, la moviola del Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport valuta ampiamente sufficiente la prova di Orsato : voto 6,5. La partita non è stata particolarmente difficile da dirigere, ma non ci sono state sbavature da parte della squadra arbitrale.

Giusta la decisione di annullare la rete di Orsolini: al momento del tiro di Zirkzee, il numero 7 rossoblù è oltre l'ultimo difendente atalantino (De Roon). L'esterno marchigiano viene ammonito per essersi tolto la maglia, era diffidato e salterà la sfida con il Milan. I gol del Bologna sono regolari: nel primo caso Scalvini tiene in gioco Sansone sul suggerimento di Barrow; nel secondo caso Orsolini parte dietro Palomino, perciò non c'è fuorigioco.