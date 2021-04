Atalanta-Bologna, i convocati: c’è un’assenza dell’ultimo minuto

Le scelte di Sinisa Mihajlovic per la partita di domani

Assenza dell'ultimo minuto tra le fila rossoblù: nella lista dei convocati per la partita di domani sera al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta non figura infatti Nicola Sansone per una contusione riportata durante l'allenamento di rifinitura. E' emergenza infortuni dunque in casa Bologna, con Sinisa Mihajlovic che deve rinunciare anche ai due terzini titolari: oltre a Tomiyasu, sarà assente anche Dijks, che potrebbe aver già concluso la stagione. Il tecnico serbo per far fronte agli uomini contati nel pacchetto arretrato, ha chiamato tre ragazzi della Primavera. Indisponibile, infine, Nico Dominguez a centrocampo: anche per lui campionato terminato. Ecco l'elenco completo: