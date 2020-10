Lepore: “Restyling Dall’Ara, inizio lavori nel 2022″”

Queste le parole dell’assessore allo sport del comune di Bologna Matteo Lepore in merito alla questione stadio:

“La proposta che il Bologna calcio ha avanzato alla città è stata approvata dalla giunta. Questo intervento riqualificherà anche l’antistadio e servirà a gestire meglio quella zona della città. Si tratta di un investimento solido e importante, soprattutto in questo momento di crisi. A livello di tempistiche l’obiettivo è quello di partire con i cantieri nel 2022, il Bologna ha poi dichiarato di voler concludere tutto entro due anni. Per la sistemazione momentanea stiamo guardando soluzioni in città, ma il club ha visionato anche soluzioni fuori, bisognerà fare una valutazione economica”.

Fonte-Radio Nettuno Bologna Uno