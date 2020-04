Ass. Colla: “La fase due non coincide con il ritorno alla normalità”

Intervenuto a E’Tv rete 7, Vincenzo Colla,Assessore allo sviluppo economico e green economy, parla della situazione economica della regione e spiega il piano per tornare alla normalità.

“Capisco le lamentele le aspettative da parte del sistema terziario ma abbiamo bisogno di una programmazione che faccia ripartire anche gli altri settori. Dobbiamo creare un nuovo racconto, dobbiamo dire la verità e dire che bisogna convivere con questo virus.

Se l’imprenditore è in grado di mettere in grado il proprio luogo di lavoro, può ripartire. Non vogliamo limitare nessuno”.