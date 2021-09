Arnautovic: “Il Bologna ha fatto di tutto per prendermi”

Marko Arnautovic ha parlato dal ritiro austriaco

Gol alla Moldavia , zero a due che rilancia l'Austria in ottica qualificazione mondiale e Marko Arnautovic sempre tra i protagonisti. Gazzetta dello Sport riporta oggi alcune dichiarazioni della punta dal ritiro della sua nazionale, in particolare l'accoglienza del tifo, il progetto del club e la volontà ferrea del Bologna di prenderlo.

"Sono rimasto stupito dall'accoglienza - le parole di Arnautovic - Ringrazio sempre i tifosi per quella sera e il progetto del club mi è piaciuto fin da subito. Scelta di tornare in Italia? Volevo avvicinarmi a casa, sono a Bologna, posso raggiungere l'Austria in macchina e in aereo. Obiettivi? Il Bologna ha fatto di tutto per prendermi, siamo una squadra giovane e affamata vogliamo stare nella parte sinistra della classifica".