Arnautovic: “Grazie Sinisa, sei stato un padre per me”

Il cordoglio di Orsolini e Arnautovic

Redazione TuttoBolognaWeb

Giornata triste in casa Bologna e anche i giocatori allenati in questi anni da Sinisa Mihajlovic hanno espresso il loro dolore e il loro cordoglio per la scomparsa del mister serbo. A 53 anni Sinisa si è spento in una clinica romana dopo la lunga battaglia con la leucemia.

Tra i giocatori ad esprimere sui social il profondo dolore per la scomparsa di Sinisa ci sono stati Riccardo Orsolini e Marko Arnautovic.

Il numero sette ha scritto questo ricordo di Mihajlovic: "Tutte le cose che ci siamo detti, tutti i consigli, tutte le bisticciate, tutte le ramanzine che mi hai fatto, le risate, gli scherzi, sono tutte cose che porterò sempre nel mio cuore e che mi accompagneranno per tutta la vita...Mi hai cresciuto sia come uomo che come calciatore, hai fatto sì che tutti i sogni che avevo da bambino si realizzassero e per questo te ne sarò per sempre grato. Riposa in pace leone, non ti dimenticheremo mai"

L'attaccante austriaco, voluto proprio da Sinisa a Bologna, ha affidato a Instagram il suo messaggio: "Grazie per aver sempre ceduto in me, soprattutto quando gli altri non lo hanno fatto. Mi hai accolto come un membro della famiglia, sei stato un amico, un fratello e un padre. Ti terrò vivo nel mio cuore e lotterò e giocherò per te. Resta in pace mister"