Arnautovic è già promosso: il parere di due ex

"La prima buona ragione per cui Arnautovic può far decollare il Bologna è che è da due anni che Mihajlovic non aveva un centravanti: o almeno non quello che voleva. Perchè Palacio è un grande attaccante, ma non è un centravanti. La seconda ragione è che l'austriaco ha 32 anni, ovvero non è più il ragazzino che è arrivato all'Inter. Di solito un calciatore dopo i trent'anni matura e raramente sbaglia: e mi riferisco sia alle giocate in campo che ai comportamenti fuori".