Arianna Mihajlovic si sfoga: “Chiedo rispetto per la mia famiglia”

Duro sfogo su Instagram per Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic . Arianna ha chiesto rispetto per la propria famiglia dopo alcune dichiarazioni recenti, possibile che il destinatario sia Massimo Giletti, il quale ha rilasciato alcune frasi sugli ultimi mesi di Sinisa, ritenute da lei false.

Giletti si è espresso così sull'esonero di Sinisa: Si è detto che il Bologna avesse fatto una cosa brutta a mandarlo via". In pochi sapevano quello che stava vivendo. Lui non sapeva, perché sua moglie non ha voluto dirglielo, e non gliel’han voluto dire neanche i medici del Bologna, però dovevano pensare alla società. A volte scriviamo cose come “vigliacchi”, e invece era una forma di autotutela".