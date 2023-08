Aria condizionata fuori uso, Milan infuriato: cosa è successo al Dall’Ara

La squadra di Pioli non è rientrata negli spogliatoi perché, a detta di molti, l'aria condizionata sarebbe andata ko, ma il Resto del Carlino ricostruisce l'accaduto. Semplicemente nello spogliatoio ospiti non è presente l'aria condizionata, in quello di casa sì, esattamente come in molti stadi italiani. Il quotidiano spiega che non c'è stato nessun tentativo da parte del Bologna di rendere la vita più dura agli avversari, semplicemente si tratta di mettere mano alle strutture italiane per rendere più moderne e in linea con gli standard europei. Il Bologna lo sta facendo con il Restyling del Dall'Ara per cui la Conferenza dei Servizi dovrebbe terminare a breve.