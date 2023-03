Arbitro di Bologna-Udinese, designazione storica: il Var farà discutere?

Prima volta del Bologna in Serie A con un arbitro donna.

Sarà infatti Maria Sole Ferrieri Caputi a dirigere Bologna-Udinese di domenica 2 aprile allo stadio Dall'Ara di Bologna. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Bindoni e Scarpa e il quarto uomo Mariani. Fa discutere invece la designazione Var con Mazzoleni e Marini davanti ai monitor. Mazzoleni è reduce dalle polemiche di Inter-Juventus con il doppio tocco di mano di Rabiot e Vlahovic non sanzionati.

Per Ferrieri Caputi è invece la seconda partita di Serie A dopo Sassuolo-Salernitana 5-0 dell'8 ottobre 2022. Da notare che nelle designazioni del weekend figurano come Var sia Valeri che Pairetto i quali a Salerno non hanno visto il rigore di Bradaric su Ferguson.