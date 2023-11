C'era un po' di attesa per la designazione di Bologna-Torino di lunedì dopo le continue lamentele del patron del Toro Urbano Cairo 'duecento episodi a sfavore, 35 rigori mancati'. In una giornata con partite importanti, su tutte Juve-Inter, il designatore Rocchi ha scelto l'arbitro Andrea Colombo di Como per dirigere il match del Dall'Ara.