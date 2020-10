Aquino: “Virtus in ripresa. Fortitudo? Cusin non cambia la vita, ma…”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, il collega Luca Aquino ha parlato delle vicende europee di Virtus e Fortitudo, con i bianconeri vincenti ad Anversa e i biancoblù nettamente sconfitti dal Bamberg

“E’ stata una partita che la Virtus ha reso semplice contro un avversario inferiore – ha affermato – Bravi gli uomini di Djordjevic nel confermare l’imbattibilità nel girone e terminare il turno di andata a punteggio pieno. Il match si è messo subito in discesa dopo un ottimo inizio, la Virtus non ha mai sofferto e Anversa non ha mai dato l’impressione di poterla riaprire. La squadra è stata sul pezzo per quaranta minuti, cosa che spesso non aveva fatto”