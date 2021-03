Aquino: “Virtus, contro Brindisi è una gara spartiacque. Djordjevic? Il suo futuro dipende dai risultati”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Luca Aquino ha parlato della Virtus, alla vigilia del big match contro Brindisi, e alla ricerca del secondo successo consecutivo in campionato dopo la vittoria con Venezia. Queste le sue parole:

“E’ una partita interessante perchè è una sorta di spareggio per il secondo posto, anche se mancano ancora partite alla fine. E’ una gara spartiacque soprattutto per la Segafredo, che all’andata ha perso contro i pugliesi. I bianconeri sono in ottima forma, hanno vinto in campionato una partita intensa contro Venezia e in Eurocup è rimasta imbattuta. La Virtus è in salute, Belinelli è vicino alla condizione migliore e Pajola sta rientrando. Ha tutte le carte in regola per mantenere l’imbattibilità in trasferta”.