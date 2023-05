Ancora niente ritiro pre partita per il Bologna

Il Bologna anche ieri sera non è andato in ritiro alla vigilia di una gara di campionato.

La squadra rossoblù, come sottolinea il Carlino, da settembre a oggi ha avuto l'abitudine di non portare la squadra in ritiro alla vigilia delle gare in casa al Dall'Ara e Motta non derogherà di certo a quattro giornate dalla fine. Stanotte i tecnici e i calciatori rossoblù hanno dormito nelle rispettive case e con le proprie famiglie e l'appuntamento è stato direttamente questa mattina per la colazione e il risveglio muscolare.