Ancora niente Brescia per Mihajlovic, ma all’andata…

Come previsto, pare sempre più difficile vedere Sinisa Mihajlovic in panchina sabato pomeriggio al Dall’Ara contro il Brescia. Al di là delle condizioni meteo, infatti, il tecnico del Bologna ha necessità di rimanere ricoverato in ospedale per qualche giorno per via di un’infezione virale. Niente di grave, ma con tutta probabilità il serbo non potrà presenziare a bordo campo per la prima volta da quasi due mesi.

Le cose erano andate esattamente allo stesso modo per la partita di andata, quando Mihajlovic non poté seguire la squadra a Brescia dopo esser stato in panchina al Bentegodi contro il Verona e al Dall’Ara contro la Spal. Allora però i rossoblu misero in atto una strepitosa rimonta per 3-4, che valse i 3 punti: al termine della gara, poi, la squadra si recò in pullman sotto la finestra del Sant’Orsola a festeggiare insieme a Sinisa. Se il risultato sarà simile, per Mihajlovic ci sarà comunque la possibilità di festeggiare nonostante l’assenza forzata…