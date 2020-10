Un altro positivo in Serie A, si tratta di Jeremy Toljan del Sassuolo. Il terzino destro neroverde salterà la sfida contro il Bologna in programma domenica 17/10 ore 12:30. Aumentano gli indisponibili in casa Sassuolo. Infatti, oltre a Toljan, De Zerbi dovrà fare a meno di Chiriches, Ayhaan, Romagna, Rogerio e Boga.

Scheda 1 di 2