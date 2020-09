Anche il Bologna su Youssef Maleh del Venezia

C’è anche il Bologna su Youssef Maleh, gioiello classe 1998 del Venezia.

L’italiano di origine marocchina si è messo in luce nelle ultime due stagioni, conquistando anche il posto da titolare nella nazionale Under 21. La Serie A inizia ad osservarlo e tra i club che più sarebbero interessati all’acquisizione del suo cartellino ci sono Bologna e Udinese. Entrambe hanno chiesto informazioni al club veneto, che nel frattempo lavora con l’agente per prolungare il contratto del centrocampista centrale. Lo riporta Tuttomercatoweb.