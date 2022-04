Anaclerio: “Vittoria straordinaria davanti a Joey Saputo. Arnautovic? Ne servirebbero…”

Le parole di Pepè Anaclerio

"Era ora che i giocatori regalassero una vittoria come questa davanti gli occhi del presidente Joey Saputo. Grande vittoria, il Bologna sta finendo il campionato in crescendo, ci sono ancora dodici punti a disposizione per provare a migliorare la classifica. Grandissimo Bologna, grandi tutti i giocatori e grandissimi i tifosi che hanno cantanto perennemente. Arnautovic? Di questi acquisti ne servirebbero altri 3 o 4 per provare a fare il salto di qualità"