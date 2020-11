Anaclerio: “Vincere con la Samp per ritrovare autostima. Sulla difesa a 3…”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Pepè Anaclerio che ha parlato dell’Italia e del Bologna. Queste le sue parole:

“Avere tanti giocatori via con le Nazionali è bello, però è un male per Mihajlovic che ora ha pochi giocatori in allenamento. Bisogna sperare che tutti rientrino in buone condizioni. Abbiamo visto una bell’Italia che gioca un bel calcio, c’è un bel feeling è il merito è di un grande allenatore come Mancini. Avevamo bisogno di rivedere una Nazionale come questa dopo un periodo deludente”.