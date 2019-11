Anaclerio: “Difesa senza Bani e Danilo? Tomiyasu-Denswil la scelta più logica”

Intervistato da Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha parlato dell’emergenza centrali di difesa del Bologna, valutando le opzioni a disposizone di Sinisa: “La scelta più logica e anche quella più semplice è quella di giocare con il giapponese centrale. Mettere Medel centrale è un rischio, vista la sua scarsa velocità nel lungo. La coppia Tomiyasu-Denswil è secondo me la scelta migliore. Un peccato rinunciare alle capacità in fase offensiva del nipponico, ma credo sia un sacrificio necessario. Medel è un giocatore che dà il meglio in zone di campo più strette. In difesa deve coprire troppo spazio. Io personalmente sperimenterei Mbaye come centrale di difesa. Le sue caratteristiche sono ottime per un centrale. Paz? Se non è mai stato schierato un motivo c’è. Ha un buon piede per essere un difensore, ma penso faccia fatica a livello di movimenti. Lo vedo indietro dal punto di vista fisico, specialmente con il gioco di Mihajlovic“.

