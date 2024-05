Anaclerio: “Stagione incredibile. Il migliore della stagione del Bologna?….”

"La premessa è che questa: questo finale di partita contro la Juventus non può e non deve rovinare un finale di campionato incredibile, vista la qualificazione in Champions League. Ovviamente il Bologna meritava di stravincere, però con queste squadre non si può mai abbassare la guardia. Il Bologna ha fatto tutto da solo, impartendo una lezione di calcio alla Juve, per poi regalare un pareggio immeritato ai bianconeri. Questo 3-3, considerando come avevamo giocato per 75', ci fa rimanere un po' male, però questo non deve rovinare la festa bellisima che la società ed i tifosi hanno preparato. Complimenti a questi ragazzi. Il migliore della stagione? Calafiori, si tratta di un grandissimo giocatore che se riesce a mantenere queste premesse diventerà uno tra i più forti"