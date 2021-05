Anaclerio: “Squadra in vacanza, che delusione. Palacio? Esce a testa alta”

Il Bologna non riesce a fermare la Juventus e, anzi, perdere in maniera netta per 1-4. Al termine della partita è intervenuto Pepé Anaclerio a Solo Calcio. Ecco il suo commento:

"E' difficile parlare di una partita che non c'è mai stata. Atteggiamento sbagliato, la Juventus ha segnato quattro gol in scioltezza e poteva andare peggio come risultato. Mi auguravo che questa serata andasse diversamente, ma evidentemente ci tenevamo solo noi tifosi e un esempio è che i giocatori abbiano ripreso ad allenarsi giovedì. La squadra è in vacanza da troppo. Sono molto deluso".